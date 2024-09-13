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美前駐聯大使：台應增國防投資

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
財團法人國防安全研究院昨天舉辦「二○二四台北安全對話：中國挑戰下的台灣與全球安全」國際會議，國防院董事長霍守業（右）、陸委會主委邱垂正（左）、美國前駐聯合國大使克拉夫特（中）合影。記者胡經周／攝影
財團法人國防安全研究院昨天舉辦「二○二四台北安全對話：中國挑戰下的台灣與全球安全」國際會議，國防院董事長霍守業（右）、陸委會主委邱垂正（左）、美國前駐聯合國大使克拉夫特（中）合影。記者胡經周／攝影

美國駐聯合國前大使克拉夫特呼籲，台灣應該增加國防投資，提高軍事能力，善盡防衛義務，成為「亞洲的波蘭」，並與美國共同確保台海和平與區域穩定。

國防安全研究院主辦「二○二四台北安全對話」昨登場，克拉夫特應邀發表演說時表示，對比台海兩岸的政治發展，台灣享有民主自由、經歷三次政黨輪替；中國則由少數決定下屆領導人，沒有自由的政黨競爭，當中國堅守極權統治，不重視西方的民主、自由價值，持續向國際輸出威權主義；台灣卻向國際社會證明民主適合華人，同時也積極貢獻國際社會，克拉夫特盛讚「台灣民主已是世界與中國的燈塔」。

克拉夫特並舉例，波蘭面對烏克蘭遭受俄羅斯入侵，大舉提高國防預算，由二○二二年占ＧＤＰ百分之二點四提升到二○二五年的百分之五，成為歐洲的國防大國；日本增加國防預算百分之五十，將成為國防投資最高的國家之一；澳洲則提高國防預算至三七○億美元，向英美採購核動力潛艦，這些美國盟友均加強投資善盡防衛義務。

克拉夫特說，面對兩岸不平衡的軍力對比、補給困難等問題，台灣應持續強化國防投資，採購精準武器、防空系統、情監偵無人載具、智慧水雷等先進武器裝備，持續推動後備部隊改革、提升網路作戰及防禦能力，加強戰略能源與物資庫存，建立強大嚇阻能力，成為「亞洲的波蘭」，向中國傳遞堅定捍衛台灣主權的決心。對此，美國將更有意願共同護衛區域和平穩定。

台海 國防預算 政黨輪替 潛艦 美國

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