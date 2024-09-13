金融時報：美海豹部隊密訓 備戰陸侵台

英國金融時報（ＦＴ）十一日引述知情人士報導，二○一一年突襲擊斃凱達恐怖組織首腦賓拉丹的美國海軍特種部隊「海豹部隊」第六小隊，近一年多來在維吉尼亞州祕密受訓，以因應中國大陸可能侵台。

該報導說，此一密訓凸顯美國逐步強化嚇阻，以使北京在侵台前三思，並加緊準備應對大陸國家主席習近平下令共軍發動攻擊或侵台。

維吉尼亞州訓練一年多

這支菁英小隊在維州維吉尼亞灘市海軍航空站的丹尼克操練，濱大西洋的此地距華府約二五○公里。該小隊被指派進行美軍最機敏及最艱困任務，已就台海衝突進行規畫和訓練一年多。

美國官員雖強調美中衝突既非迫在眉睫亦非勢不可免，但美軍仍加快腳步準備。該小隊與美國陸軍三角洲部隊齊名，隸屬美國特種作戰司令部的聯合特種作戰司令部（ＪＳＯＣ），但該小隊的活動更敏感，任務也屬高度機密。

美：應對廣泛突發狀況

知情人士未披露該小隊正準備的任務細節。美國國防部對此僅表示，該部及美軍為廣泛的突發狀況做好準備和訓練。台灣國防部對此沒有評論，表示國軍會與友盟國家合作，共同維護區域安全穩定。

五角大廈已派更多常備的特種部隊赴台執行任務，包括協訓國軍。揭開ＪＳＯＣ面紗的「無情打擊」（Relentless Strike，暫譯）一書作者內勒指稱，若該小隊正規畫可能的台灣相關任務，那也不足為奇。

該報導說，美國印太司令部前司令戴維森二○二一年示警中國恐在六年內攻台，美方的準備工作才增加。習近平已下令，共軍在二○二七年前應有能力以武力奪取台灣，為此共軍正加快現代化。

隨著恐怖組織對美國造成的威脅減弱，特種部隊已成為美軍與美國情報界加強聚焦大陸的生力軍。美國中情局局長伯恩斯上周說，該局兩成預算用於涉中事務，這三年間激增百分之兩百。

拜登多次表態協防台灣

儘管美方長久以來對台海持「戰略模糊」政策，但美國總統拜登多次表示，若共軍無端攻台，美國將協防台灣。

另外，美國副國務卿坎伯與歐盟對外事務部祕書長沙尼諾十一日發表美歐的中國議題高階對話會後聯合聲明。台海部分，美歐強調維持台海和平穩定重要，並呼籲兩岸議題透過對話以和平方式解決、中國應克制在台海及台灣周邊的行動，同時反對兩岸任一方片面改變現狀，尤其是藉由武力和脅迫，美歐亦支持台灣有意義地參與國際組織。與去年的聲明相比，這次內容不見「一個中國」政策。