日經：德國軍艦9月中擬穿越台海 恐遇中國騷擾

消息人士向日經亞洲透露,在韓國停泊的兩艘德國軍艦預計於接下來幾天穿越台灣海峽。柏林將冒激怒北京的風險,暌違20多年來首次再度航過台海。

消息人士告訴日經亞洲(Nikkei Asia),德國海軍巡防艦巴登符騰堡號(Baden-Wuerttemberg)和戰鬥補給艦法蘭克福號(Frankfurt am Main)今年5月自德國北部威廉港(Wilhelmshaven)出發,目前在韓國停泊,預計於9月中旬穿越台海前往雅加達。

德國國防部向日經亞洲表示,目前尚未發布任何相關公告。

然而,德國海軍自2002年以來不曾穿越台海。柏林稱當前在印太區域的部署是今年「最重要」行動,這次部署的軍艦規模,也比上次2021年派至該地區的軍艦規模要大。

德國海軍特遣隊少將指揮官舒爾茲(Axel Schulz)在8月20日專訪中告訴日經亞洲,對於維護世界秩序「我們不能只給予口頭支持」,德國將透過「實地參與」展現與夥伴團結一致。

位於漢堡的「德國國防與戰略研究所」(GermanInstitute for Defence and Strategic Studies)研究部門主管拜爾(Stefan Bayer)說道:「德國海軍透過穿越台海,正為維持以國際規則為基礎的秩序做出顯著貢獻,如同德國在其印太區域指引文件中所強調。」拜爾也在德國聯邦國防軍大學(University of theBundeswehr)任教。

針對德國軍艦可能通過台灣海峽的議題,中國外交部發言人毛寧9日做出強烈回應。

毛寧於例行記者會表示:「台灣是中國領土不可分割的一部分,此前我記得我們也就有關問題表明過立場,台灣海峽的內水域從兩岸向海的方向依次為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區。」

她還說:「堅決反對有關國家打著航行自由的旗號挑釁危害中國的主權和安全。」

荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號(HNLMSTromp)6月航經台灣海峽時,曾有兩架中國戰機多次在卓普號上空盤旋。荷蘭國防部隨後指控中國此舉「可能不安全」。

分析師指出,德國軍艦預計也會面臨類似的狀況。