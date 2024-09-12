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日經：德國軍艦9月中擬穿越台海 恐遇中國騷擾

中央社／ 漢堡12日綜合外電報導
消息人士向日經亞洲透露，在韓國停泊的2艘德國軍艦預計於接下來幾天穿越台灣海峽。圖／路透
消息人士向日經亞洲透露，在韓國停泊的2艘德國軍艦預計於接下來幾天穿越台灣海峽。圖／路透

消息人士向日經亞洲透露，在韓國停泊的兩艘德國軍艦預計於接下來幾天穿越台灣海峽。柏林將冒激怒北京的風險，暌違20多年來首次再度航過台海

消息人士告訴日經亞洲（Nikkei Asia），德國海軍巡防艦巴登符騰堡號（Baden-Wuerttemberg）和戰鬥補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）今年5月自德國北部威廉港（Wilhelmshaven）出發，目前在韓國停泊，預計於9月中旬穿越台海前往雅加達。

德國國防部向日經亞洲表示，目前尚未發布任何相關公告。

然而，德國海軍自2002年以來不曾穿越台海。柏林稱當前在印太區域的部署是今年「最重要」行動，這次部署的軍艦規模，也比上次2021年派至該地區的軍艦規模要大。

德國海軍特遣隊少將指揮官舒爾茲（Axel Schulz）在8月20日專訪中告訴日經亞洲，對於維護世界秩序「我們不能只給予口頭支持」，德國將透過「實地參與」展現與夥伴團結一致。

位於漢堡的「德國國防與戰略研究所」（GermanInstitute for Defence and Strategic Studies）研究部門主管拜爾（Stefan Bayer）說道：「德國海軍透過穿越台海，正為維持以國際規則為基礎的秩序做出顯著貢獻，如同德國在其印太區域指引文件中所強調。」拜爾也在德國聯邦國防軍大學（University of theBundeswehr）任教。

針對德國軍艦可能通過台灣海峽的議題，中國外交部發言人毛寧9日做出強烈回應。

毛寧於例行記者會表示：「台灣是中國領土不可分割的一部分，此前我記得我們也就有關問題表明過立場，台灣海峽的內水域從兩岸向海的方向依次為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區。」

她還說：「堅決反對有關國家打著航行自由的旗號挑釁危害中國的主權和安全。」

荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMSTromp）6月航經台灣海峽時，曾有兩架中國戰機多次在卓普號上空盤旋。荷蘭國防部隨後指控中國此舉「可能不安全」。

分析師指出，德國軍艦預計也會面臨類似的狀況。

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