提升空勤救援能量 劉世芳：持續強化機隊訓練

為提升空中救援量能，內政部長劉世芳表示要求空勤總隊持續精進提升飛行人員專業職能，並強化台北、台中、高雄、花蓮、台東5大駐地硬體設備整修，落實飛機起飛後30分鐘內抵達救援現場，展現「任務圓滿、安全第一」的空勤精神，共同守護國人安全。

內政部今天部務會報安排空勤總隊報告「精進機隊訓練規劃重點工作報告」，內政部次長吳堂安指出，空勤總隊肩負空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸等重要任務，更是國家唯一負責公務航空器調度、維護的機關，自93年成立至今，已累計出動2萬8874架次、成功救援8326人。

吳堂安指出，明年擬定各型機隊訓練計畫，包括常年訓練、精進訓練及空勤機工長維保訓練，將按各機種需求，實施升等訓練、新進飛行員訓練、夜視鏡訓練、模擬機訓練、機工長訓練及求生訓練等計畫，以漸進有序方式，精進飛行技巧，同時與培養消防及海巡共勤組員合力救援默契，提升空中救災救難整體作業效能。

吳堂安轉述，劉世芳會中指出，空勤總隊於發聲天然災害、山難、海難等各項救援任務時，不畏惡劣天候、嚴峻地形，冒著生命危險工作，她特別感謝空勤冒險犯難的辛勞。

劉世芳表示，飛行員是空勤總隊的靈魂，精進飛行技能、加強飛行員深度思考力非常重要，都須仰賴平日按步訓練管理，讓飛行人員碰到不同狀況時，結合飛機的知識及環境的瞭解判別，立即做出最適當的決定。她強調，所有飛行同仁應精進個人本職學能，強化各機型機隊訓練，確保飛行安全第一，建設我國專業空中救援飛行團隊。

至於日前有幻象戰夜訓墜海，媒體問及當天國防部、海委會、國搜中心對搜救訊息相當混亂，未來如何加強橫向溝通？消防署長蕭煥章說，台灣任何地方發生狀況，國搜中心都會整合各部會資源的協調中心並加以調度，但落實執行仍回歸各部會。

蕭煥章指出，國搜中心與國防部也各有分工，屬於國防部的訊息就由國防部統一發布，未來亦朝此原則辦理。不過，他說，國搜中心也會檢討是否成立媒體聯繫群組，讓外界瞭解詳細搜救、派遣相關狀況。