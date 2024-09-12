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海豹部隊密訓護台？國防部不評論

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
英國金融時報報導美國海軍海豹部隊密訓因應共軍犯台，國防部不評論，只表示將與友盟國家共同維護區域穩定。圖／美聯社
英國金融時報報導美國海軍海豹部隊密訓因應共軍犯台，國防部不評論，只表示將與友盟國家共同維護區域穩定。圖／美聯社

英國金融時報報導，曾於2011年擊斃蓋達首腦賓拉登美軍海豹六隊，1年多來在美祕密接受訓練，準備在中國大陸侵略台灣的時候提供協助。我國防部對此回應沒有評論，僅表示國軍會與友盟國家合作，共同維護區域安全穩定。

金融時報11日報導，這支海軍特戰精英1年多來在維吉尼亞州歐西安那海軍航空站的丹奈克營區（Dam Neck）訓練，此舉凸顯美國逐步強化威懾，讓中方在大舉入侵台灣之前能三思，也加緊準備，以應對中國大陸國家主席習近平下令攻台的場景。

對於美軍精銳部隊傳出因應共軍攻台加緊訓練，國防部表示，國防部沒有評論。國軍以戰備訓練為首務，將持續戮力建軍備戰、強化自我防衛能力；並與友盟國家合作，共同維護區域安全穩定。

國防部 美軍 習近平 賓拉登

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