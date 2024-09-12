台南替代役備役役男實彈射擊 2梯次295人受訓

台南市政府今天起一連2天召集民國113年第2、第3梯次替代役備役役男，分梯前往大內區新中靶場進行步槍實彈射擊訓練，2梯次共295人，以建構民防能量。

全台首梯替代役備役役男射擊訓練，6月21日在台南市大內區新中靶場登場，150名去年退役的台南市替代役備役役男被召集受訓，台南市第2、第3梯次今天起一連2天分梯被召集。

台南市政府表示，市府此次召集112年3月至12月入營的替代役備役役男，前進陸軍步兵203旅新中靶場實施65K2步槍實彈射擊，2梯次演訓共召集295人，先在隆田火車站集合，集體送往新中靶場，預定下午4時30分訓練結束解散。

南市府民政局長姜淋煌今天也前往新中靶場加油打氣，並致贈軍隊慰勞金，感謝部隊執行平時戰備及救災任務，且協助訓練退役官士兵及替代役，讓人民成為國防戰力一環。

民政局告訴中央社記者，台南市替代役備役役男實彈射擊訓練，今年共召集3梯次，全員445人。

市府發布新聞稿指出，退役役男雖不在國防第一線，但國家有困難時，全民有義務防衛家園，成為國防一部分，替代役備役役男實彈射擊訓練，將提升自我防衛能力，建構堅實民防能量，確保國家安全與生存發展。