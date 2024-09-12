FT：美海豹六隊密訓年餘 替解放軍侵台做準備

英國金融時報11日報導，曾於2011年擊斃蓋達首腦賓拉登（Osama binLaden）的美軍海豹六隊，一年多來在美秘密接受訓練，準備在中國大陸侵略台灣的時候提供協助。

金融時報報導，這支海軍特戰精英一年多來在海軍航空站的丹奈克營區（Dam Neck）訓練，此舉凸顯美國逐步強化威懾，讓中方在大舉入侵台灣之前能三思，也加緊準備，以應對中國大陸國家主席習近平下令攻台的場景。

五角大廈發言人回應金融時報時重申，國防部和美軍為一系列突發狀況做好準備及訓練。

此外，美國國務院11日發表美國與歐盟中國議題高階對話會後聯合聲明。

其中針對台海，雙方強調維持台海和平穩定的重要性，呼籲兩岸議題能透過對話以和平方式解決，敦促中國大陸克制在台海及台灣周邊的行動，並反對兩岸任一方片面改變現狀（尤其是透過武力和脅迫），此外，他們支持台灣有意義參與國際組織。

美歐資深官員2月對話時，表達歡迎台灣總統及立委選舉結果，稱這是表現蓬勃的民主進展，當時也重申彼此對台灣的立場不變，包含所謂的「一個中國」政策。

這項高階對話每半年舉行一次，此次主談人為美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）及歐盟對外事務部（EEAS）秘書長薩尼諾（Stefano Sannino），聯合聲明中也提到，當美國與歐盟持續投入對中的強烈競爭時，維持溝通管道暢通依然重要，包含其各自對中實質外交的開放性。