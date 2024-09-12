賴總統因中國軍演受困金門 查核中心：錯誤訊息

總統賴清德8月23日到金門參加823紀念活動，近日卻被多名政治名嘴宣稱賴總統因中國軍演無法返台，受困金門1、2天，事實查核中心查證後闢謠是錯誤訊息，賴總統並未受困金門。

總統賴清德8月23日前往金門主持「823戰役追悼典禮」，之後到金防部餐廳午宴，並發表致詞，不過下午3時即在台北參加體育署舉行的「帕運代表團授旗典禮」。

不過近期網路上卻流傳多支影片指稱，總統賴清德8月23日到金門後，因中國在台海軍演，出動軍機、軍艦，而被困在金門1天，直到8月24日中國軍演結束才返台。另有影片版本稱賴總統被困在金門2天。

此外，台灣有多名政治名嘴在政論節目稱賴總統受困於金門，也有部分網路媒體報導，賴總統因中國軍演被困在金門。

事實查核中心檢視國防部發布的中共軍事動態及新聞稿，8月23日中國確實出動軍機、軍艦在台海周邊行動，而賴總統當日上午赴金門參加823紀念活動結束後，下午3時即在台北體育署「帕運授旗典禮」親自授旗，並致詞勉勵選手，典禮為公開場合，不少媒體直播、報導，可證實賴總統已返台，並未受困金門。

同時查核記者也向金門縣府求證當日情況。金門縣府表示，8月23日總統專機約9時多抵達，公務行程結束後，專機約12時30分前後離開金門。