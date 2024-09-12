前美駐聯合國大使：台灣民主是世界與中國的希望燈塔

美國前駐聯合國大使克拉夫特今天表示，台灣與中國的惡夢極權主義，是兩種截然不同的模式，隨著台灣的民主自由及對自由市場的承諾，她相信「台灣是中國的希望燈塔，也是世界燈塔。」

國防部智庫、國防安全研究院在台北君悅飯店舉辦「2024台北安全對話」，聚焦中國對全球威脅及台海安全，國防院董事長霍守業、陸委會主委邱垂正開幕致詞，前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft，另譯：克拉芙特），以及前澳洲國防、外交部長潘恩（Marise Payne）也應邀發表專題演說。

克拉夫特演說一開始便提到，「全世界有7種海龜，而台灣是5種海龜的家，我想我的內心是一隻海龜會回到出生的地方，而她則是回到了她最愛的地方（台灣）」。

克拉夫特指出，台灣共舉行8次總統選舉，今年台灣民眾也在極權主義的陰影、權威下完成總統大選，並且展現出了巨大勇氣，同時前總統蔡英文將權力移交了給現任總統賴清德；相較之下，中國國家主席習近平廢除中國憲法規定的任期限制，在2023年成為史無前例的第3任中國國家主席，走向終生極權的道路。

克拉夫特表示，台灣與中國是兩種截然不同的模式，台灣歷經3次且和平的政黨輪替，中國則未曾發生過政權交接；台灣是自由且追求夢想的社會，另一則是惡夢的極權主義，只要有不同意見就會遭到禁止，所謂的繁榮只留給親信，要世界相信中國重視秩序而非自由。

克拉夫特強調，儘管中國人口是台灣的數10倍，但隨著台灣民主自由與自由市場的承諾，將為台灣民眾帶來前所未有的繁榮，「台灣是中國民眾的希望燈塔，也是世界的燈塔」。

針對台灣的國防戰力與預算，克拉夫特以波蘭為例指出，波蘭目前正在購買M1A2戰車、AH-64E阿帕契攻擊直升機，並增加國防預算，讓俄羅斯知道他們不可能永遠成功的侵入鄰國，而台灣該做的就是成為太平洋的波蘭，同時必須深化與美國的國防關係，使自己成為無法被威脅的國家。

克拉夫特提到，台灣的領導階層應該要問自己，「如果中國明天就要入侵台灣，自己準備了些什麼」，而這個問題的答案就是台灣目前立刻要進行的準備，且不能夠再拖延；同時，台灣也要增加煤炭、石油等緊急用品的儲備量。

克拉夫特最後強調，她相信若台灣民主受北京威脅，一定會表現出勇氣與決心，但重點在於應該確保中國永遠不會、也不敢威脅台灣，並清楚了解台灣有能力、意願捍衛這座島嶼。她也對台灣有信心，確保台灣不會受到「零日攻擊」。

台劇「零日攻擊」刻劃台海戰爭，故事以解放軍對台採取政治、心理、及法律戰，並軍事行動攻台為背景，預計2025年播出。