彈跳逃生飛官謝沛勳情況良好 童綜合急診室主任透露出院時機

幻象2000戰機飛行員謝沛勳10日彈跳逃生獲救，急送童綜合醫院救治，至今情況良好。軍方信任該院的治療，並未提出轉院要求。但基於像是創傷後症候群等心理症狀需要一點時間才能發現，童綜合醫院仍慎重觀察其變化。

童綜合醫院曾有搶救跳傘墜地下士秦良丰經驗，秦良丰在該院治療40多天脫險後轉院復健，後來終能站立，這次是再度遇到軍方的緊急救援事件。急診部主任魏智偉說，當時一接獲消息，就急忙前往港口待命，心想一定要全力救回這位飛官。

他說，因謝沛勳是從飛機彈跳出去，重力加速度下，又是背部落海，一度因白血球及發炎指數偏高，擔心是否有吸入性肺炎，但目前看來，狀況都很平穩。

魏智偉說，即便是身體外觀上情況良好，但其心理狀況仍待觀察。因為，畢竟謝沛勳經歷了一場十分驚險的逃生，有沒有創傷後症候群等心理症狀還待觀察。但是從謝沛勳這幾天的表現看來，他的精神狀況不錯，若是再觀察2、3天都良好，應該就可以出院。

謝沛勳昨天在醫院時精神狀況不錯，回想起意外瞬間仍餘悸猶存，他說，「不會放棄飛行工作」，希望自己趕快養好身體，回到最愛的飛行崗位，繼續保家衛國、守護台灣天空。

30歲的謝沛勳為空軍官校105年班畢業，飛行總時數710小時，家住桃園楊梅，與妻子育有一子一女。