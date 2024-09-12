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中共機艦聯合戰備警巡 38機艦出海擾台
國防部公布中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6時為止，共計有38架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
空軍一架幻象戰機前晚在夜航時失事墜海，天亮後共軍出動大批機艦再次發動「聯合戰備警巡」軍演，據軍方統計，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦8艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動，其中20架次共機跨越海峽中線及進入北部、中部和西南空域活動。
根據軍方公布的航跡圖，從昨天清晨5時01分到傍晚5時42分，有22架次共軍主、輔戰機及無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中13架次跨越中線，分別進入台海北部空域，距離至基隆北面約60浬。另外在南部深入台海西南部，接近至鵝鑾鼻西南西方約45浬。
另外，從昨天上午7時02分到晚間8時38分，在西南空域也偵獲主、輔戰機合計5架次在中線以東的西南空域活動，最近深入鵝鑾鼻西南方約75浬。
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