【即時短評】空軍救生吊籃卡滯 卡住國人對國防信心

空軍S-70C搜救直升機在跳海跳生的飛行員上方凌空，救生吊籃吊放過程卻發生卡滯，迫使受輕傷飛官須自行翻出吊籃游向海巡艇。當事飛官當下想必百感交集。號稱編列最高獲編國防預算額度國防部，軍中基礎裝備和技術不善到這種程度。

包括國防部、空軍司令部昨晚在幻象戰機失事後，對外說明搜救進度的反應異常「遲緩」。現在知道，明顯是在十萬火急搶救人命的關頭，關鍵的搜救器材、技術卻出現困頓，多生波折，以致軍方語塞。

獲救的飛官，是由負責海面搜救的海巡艇傳以熱像儀先行定位人員位置，引導直升機吊掛救援。而最快將人員送回岸上搶救的途徑，自然是高速的空中載具。但因空軍吊掛技術「不精準」、裝備「不爭氣」，飛官只能跳海游向海巡艇自救。

所幸我們的飛行員訓練精良、靈活精明，加上幸運，未受重傷。試想若是另種極端情境，當人員昏祟失能，分分秒秒都是搶命的關頭時，吊籃纜繩在海巡艇卡滯，會造成什麼結果？

空軍人員獲救訊息，昨晚被海委會首長先行在社群上披露，此舉在積極推動海巡、國軍共同因應中共灰帶作戰的前提下，固然缺乏「團隊精神」，讓軍方面上無光。但海巡先行提供社會正確視聽，在氣氛倉惶的深夜𥚃，卻有效降低飛官家屬和輿論的焦慮。讓外界得知，政府其實沒有「神經麻痹」，也能快速反應，有其開明的一面。

政府基於外交因素，投入大筆預算對美軍軍購先進武器，但基礎軍備設施的數量和妥善卻嚴重不足。搜救吊籃在關鍵時刻卡滯而無法順利吊掛。卡住的不但是逃生飛官的安全，也卡住國人對國防的信心。