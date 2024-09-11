李棟樑第33次赴五指山 慰問部隊暨祭拜沈一鳴

軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天與副參謀總長楊海明、陸軍副司令呂坤修、後備指揮官劉協慶等軍方官員，前往五指山國軍示範公墓，設宴慰勞當地駐防官兵，並向國軍先烈靈位，以及4年前空難失事殉職的參謀總長沈一鳴獻花致祭。

許多人對於「上墳」有所忌諱，李棟樑從10年前接任軍友社理事長以來，卻已經33度到五指山勞軍。他對此解釋，軍墓組官兵替國軍先賢先烈守靈，堪稱是「作功德」的工作，本來就該多所鼓勵。沈一鳴在國防部副部長任內，和自己一起到全國各地勞軍，建立起深厚交情，如今故人不幸去世，自然更該常來探望老友。

李棟樑也透露，他在軍友社理事長任內，曾有軍墓組官兵私下向其提及，每晚必須派員在忠靈殿內留守，與上萬個牌位骨灰罈為伍，心下難免感到害怕。他得知後就向國防部國防部提議，如今科技發達，只要裝置攝影機遠端監控即可，實在不需要派人徹夜留守。

後備指揮部也表示，五指山公墓占地遼闊，平日人跡稀少，冬季常籠罩在雲霧中，過去行動電話訊號覆蓋又不佳，對於必須執行墓區巡邏的官兵，其實有一定危險。李棟樑得知情況後，向電信業者提出，希望增加基地台的數量與功率，讓墓區內人員的位置資訊，可以清楚掌握。後來曾有老人在附近登山走失，正是靠著手機定位，迅速被警方尋獲救回。