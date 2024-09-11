傳邀烏克蘭軍方來台 國防部澄清非軍職為駐點學者

國防部8月底邀媒體採訪新接裝的拖式飛彈車首次實彈射擊，第一次射擊卻有點出師不利，獲得了17中10、4故障彈的成績。但晚間難度更高的夜間射擊，卻又繳出了12中11、1故障彈的優異成績。從舊拖式飛彈到新的拖式飛彈，技術進步在哪裡？為何拖式飛彈的瑕疵長年被抱怨，卻始終在反裝甲武器佔有一席之地，真的是俗又大碗嗎？

2024-09-11 11:28