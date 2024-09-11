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傳邀烏克蘭軍方來台 國防部澄清非軍職為駐點學者

中央社／ 台北11日電

媒體報導，台灣邀烏克蘭軍方來台，分享俄烏戰爭經驗。國防部今天表示，此為未經查證的消息，智庫國防安全研究院為接軌國際，每年皆受理國際駐點學者申請，目前院內有一名烏籍學者，駐點中共政軍所。

網路媒體「新頭殼」報導「台灣邀烏克蘭軍方來台，國安人士證實為分享戰爭經驗」，國防部晚間對此表示，媒體報導為未經查證的消息。

國防部說明，國防院為促進台灣與國際接軌，每年皆有受理駐研學者申請，與各國交流互動，多元化國際視野，汲取多國專家學者，提升台灣國防外交研究廣度、深度及研究能量。

國防部強調，歷屆駐研學者相關訊息皆有公布在網站上，目前院內有一名烏克蘭籍國際駐點學者溥猷立（Yurii Poita），駐點於中共政軍所。

俄烏戰爭 國防部 烏克蘭

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