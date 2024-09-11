海巡緝毒英雄救援失事飛官受浪襲擊負傷 總統探視

昨天晚間空軍夜訓時，一架幻象戰機在台海失事，飛行員謝沛勳跳傘後獲救，當時海巡署傾全力救援，其中指揮10031艇進行救援行動的指揮官，是海巡緝毒英雄陳慶昌；他昨晚救援時受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，賴清德總統今天趕到醫院慰勉謝姓飛官，也連帶探望台中海巡隊隊長陳慶昌。

海洋委員會主任委員管碧玲，今天下午在臉書貼文，指出陳慶昌是第一線部隊的指揮官、台中海巡隊隊長，日前親力親為在第一線緝毒，昨晚救援飛官行動中，他在登上小艇遭湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折。

管碧玲說，陳慶昌是不折不扣的緝毒英雄，他昨晚就算受傷，仍在病床上透過手機指揮調度到凌晨1點多，國家盡心盡力的精神，令人感動；管碧玲指出，一個飛官，在空難中生還、一個海巡在緝毒中受傷；國軍、海巡上天下海保衛國土，用生命保護民眾，謝謝國軍、謝謝海巡。

根據海巡署提供資料，海巡隊隊長陳慶昌，今年1月接任隊長職務至今，已查獲非法手槍2把、90子彈73顆、92子彈1顆、點38子彈12顆、霰彈11顆；查緝私菸計4件、查獲失聯外籍移工20人、救生救難8件，其中包含昨天尋獲空軍飛官1案及救援帆船跳島活動擱淺師生10多人，也曾協助外籍貨輪船員公海不明原因身故報驗案；另因應灰色衝突，驅離32艘陸船，以及指揮巡防艇因應中共軍事演習，捍衛國土等案件。