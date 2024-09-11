快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡緝毒英雄救援失事飛官受浪襲擊負傷 總統探視

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
飛行員謝沛勳駕駛幻象戰機失事後跳傘獲救，海巡署全力救援，指揮10031艇進行救援行動的指揮官是海巡緝毒英雄陳慶昌；他昨晚救援時受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，賴清德總統今天趕到醫院慰勉謝姓飛官，也連帶探望台中海巡隊隊長陳慶昌。圖/翻攝管碧玲臉書
飛行員謝沛勳駕駛幻象戰機失事後跳傘獲救，海巡署全力救援，指揮10031艇進行救援行動的指揮官是海巡緝毒英雄陳慶昌；他昨晚救援時受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，賴清德總統今天趕到醫院慰勉謝姓飛官，也連帶探望台中海巡隊隊長陳慶昌。圖/翻攝管碧玲臉書

昨天晚間空軍夜訓時，一架幻象戰機在台海失事，飛行員謝沛勳跳傘後獲救，當時海巡署傾全力救援，其中指揮10031艇進行救援行動的指揮官，是海巡緝毒英雄陳慶昌；他昨晚救援時受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，賴清德總統今天趕到醫院慰勉謝姓飛官，也連帶探望台中海巡隊隊長陳慶昌。

海洋委員會主任委員管碧玲，今天下午在臉書貼文，指出陳慶昌是第一線部隊的指揮官、台中海巡隊隊長，日前親力親為在第一線緝毒，昨晚救援飛官行動中，他在登上小艇遭湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折。

管碧玲說，陳慶昌是不折不扣的緝毒英雄，他昨晚就算受傷，仍在病床上透過手機指揮調度到凌晨1點多，國家盡心盡力的精神，令人感動；管碧玲指出，一個飛官，在空難中生還、一個海巡在緝毒中受傷；國軍、海巡上天下海保衛國土，用生命保護民眾，謝謝國軍、謝謝海巡。

根據海巡署提供資料，海巡隊隊長陳慶昌，今年1月接任隊長職務至今，已查獲非法手槍2把、90子彈73顆、92子彈1顆、點38子彈12顆、霰彈11顆；查緝私菸計4件、查獲失聯外籍移工20人、救生救難8件，其中包含昨天尋獲空軍飛官1案及救援帆船跳島活動擱淺師生10多人，也曾協助外籍貨輪船員公海不明原因身故報驗案；另因應灰色衝突，驅離32艘陸船，以及指揮巡防艇因應中共軍事演習，捍衛國土等案件。

陳慶昌過去曾擔任海巡署巡防組專門委員、艦隊分署台東海巡隊隊長、艦隊分署後勤科科長等職。

飛行員謝沛勳駕駛幻象戰機失事後跳傘獲救，海巡署全力救援，指揮10031艇進行救援行動的指揮官是海巡緝毒英雄陳慶昌；他昨晚救援時受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，賴清德總統今天趕到醫院慰勉謝姓飛官，也連帶探望台中海巡隊隊長陳慶昌。圖/翻攝管碧玲臉書
飛行員謝沛勳駕駛幻象戰機失事後跳傘獲救，海巡署全力救援，指揮10031艇進行救援行動的指揮官是海巡緝毒英雄陳慶昌；他昨晚救援時受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，賴清德總統今天趕到醫院慰勉謝姓飛官，也連帶探望台中海巡隊隊長陳慶昌。圖/翻攝管碧玲臉書

海巡署 管碧玲 骨折

延伸閱讀

【重磅快評】管碧玲只搶功 飛官急救差點被海巡耽誤

幻象飛官墜海生還獲救 邱臣遠將赴空軍新竹基地慰問

飛官獲救！馬文君批管碧玲越俎代庖 要她做好一事

影／探幻象飛官謝沛勳讚表現好 賴清德：飛官的性命重於一切

相關新聞

海巡緝毒英雄救援失事飛官受浪襲擊負傷 總統探視

昨天晚間空軍夜訓時，一架幻象戰機在台海失事，飛行員謝沛勳跳傘後獲救，當時海巡署傾全力救援，其中指揮10031艇進行救援行...

接見美前戰略部司令 蕭美琴：深化與國際社會連結

副總統蕭美琴今天接見由美軍戰略司令部前司令埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）將軍率領的「美國...

部隊鍋 EP184｜拖式飛彈換新發射器 就變成了準標槍飛彈？

國防部8月底邀媒體採訪新接裝的拖式飛彈車首次實彈射擊，第一次射擊卻有點出師不利，獲得了17中10、4故障彈的成績。但晚間難度更高的夜間射擊，卻又繳出了12中11、1故障彈的優異成績。從舊拖式飛彈到新的拖式飛彈，技術進步在哪裡？為何拖式飛彈的瑕疵長年被抱怨，卻始終在反裝甲武器佔有一席之地，真的是俗又大碗嗎？

19共機出海！國軍忙搜救 共軍今晨執行聯合戰備警巡擾台

空軍一架幻象2000戰機昨晚發生墜海事故，軍方忙了一整晚，今早傳出中共機艦再次出海執行「聯合戰備警巡」任務，騷擾台海中線...

冷眼集／潛艦缺失被爆料 海軍才「剝洋蔥」

海軍司令部昨天承認海鯤艦有十多項測試項目未過關，罕見具體說明潛艦國造的具體進度，固然有智庫學者肯定海軍的務實做法，但也不...

海鯤號泊港測試 海軍：逾10項缺失

國造潛艦原型艦「海鯤號」正在泊港測試階段，傳出有七十多個項目未通過泊港測試，使得海上測試最快可能必須延後到明年四月。海軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。