接見美前戰略部司令 蕭美琴：深化與國際社會連結

副總統蕭美琴今天接見由美軍戰略司令部前司令埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）將軍率領的「美國史丹福大學胡佛研究所『台灣在印太地區』計畫學者訪問團」時表示，台灣將持續努力做好準備，穩固台灣地位，應對各項全球性挑戰及深化與國際社會的連結。

蕭美琴表示，幾年前，她有幸受到美國史丹佛大學胡佛研究所的熱情招待，也有機會與所內師生討論印太地區的情勢演變。這幾年來，台灣持續密切關注印太情勢發展，努力做好準備，應對地緣政治、氣候變遷等全球性挑戰，以及如何強化國內經濟，確保與全球市場的緊密連結。

蕭美琴表示，「我們將持續探索所有有利的機會，努力穩固台灣地位，同時深化與國際社會的夥伴關係」。她期待聽取大家對當前局勢的分析，也歡迎訪團到來，繼續相互交流。