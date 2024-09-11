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19共機出海！國軍忙搜救 共軍今晨執行聯合戰備警巡擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布共軍今天清晨起再次發動聯合戰備警巡，同時從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機21架次、共艦9艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動。
國防部公布共軍今天清晨起再次發動聯合戰備警巡，同時從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機21架次、共艦9艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動。

空軍一架幻象2000戰機昨晚發生墜海事故，軍方忙了一整晚，今早傳出中共機艦再次出海執行「聯合戰備警巡」任務，騷擾台海中線海空域。國防部表示，從清晨7點起，已陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰及無人機計19架次出海活動，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

同時，據軍方統計，從昨天到今天清晨6時為止，共計有31架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（10）日清晨到今（11）日清晨6時為止，共計偵獲共機21架次、共艦9艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動，其中1架次共機跨越海峽中線。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7時56分到傍晚5點13分，有14架次共軍主戰機及無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中6架次跨越中線，深入台海西南部進逼高雄外海西方。

另外，從昨天上午8時10分到下午2時31分，在西南空域也偵獲主、輔戰機及無人機計6架次在中線以東的西南空域活動，最近深入鵝鑾鼻西南方。同時，東部海域方面，從下午4時19分到傍晚6時29分，發現疑似艦載直升機1架再次出現在花東外海徘徊。

中共 台海 國防部

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