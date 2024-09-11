民眾拍軍機艦 是否觸法？個案認定

國防部為確保軍事演習、訓練及戰備任務機密安全，推動修訂「軍事營區安全維護條例」在今年一月公布，國防部昨天進一步預告七項配套辦法。外界關切民眾在公開場域拍攝軍機、軍艦是否可能觸法？軍方強調，一切以是否影響軍事安全及個案來認定，如果是拍攝路上的車隊、海上航行軍艦及起降階段的軍機，若不涉及營區安全就不違反規定。

國防部作計室聯戰處處長董冀星少將表示，國軍在營區外執行演訓任務，經通報相關機關的演訓場域視為軍事營區。演習場域由參演單位在演習前十五天（臨時性軍事任務可在七十二小時前）通報航港局、民航局及海巡署等相關單位，通報內容須載明演訓單位聯絡方式，場域範圍如座標、經緯度、地名、地號、空照圖、建築物設施名稱或繪製要圖等方式公告。