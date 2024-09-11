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澎湖駐軍裁減 國防部：少子化影響

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
軍方刪減外離島官兵預算員額，引發是否裁減澎湖駐軍的質疑，軍方解釋受少子化影響，因此下修澎湖地區志願役預算員額。圖／軍聞社提供
軍方刪減外離島官兵預算員額，引發是否裁減澎湖駐軍的質疑，軍方解釋受少子化影響，因此下修澎湖地區志願役預算員額。圖／軍聞社提供

明年度國防預算日前送達立法院，軍事專家分析離島官兵的「預算員額」，由今年的七一八五人，明年遽減為六○九三人，質疑軍方是否大幅裁減澎湖駐軍人數？國防部昨天表示，澎湖地區的預算員額下修，主因是受到少子化及社會企業徵才等因素影響，國防部酌審退補情形後，下修志願役預算員額。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，明年駐守外島國軍預算員額中，義務役人員數量從今年一七五人暴增為七二五人，是今年的四倍，占外島守軍總人數的比例近九％，可能顯示在志願役基層人力快速流失的情況下，國軍為了拉高外島部隊的編現比，只好擴大分發義務役役男前往嚴重缺人的外島。

另一方面，澎湖等離島守軍官兵的「預算員額」，由今年的七一八五人，遽減為六○九三人，降幅達十五％，其中志願役由六六六○人減少一一四人成為五八三五人；義務役員額也從五二五人大幅減少為二五八人，人數大砍幾乎減半。由於離島除了澎湖之外，其他駐軍數量都很少，因此員額大減，恐怕代表國防部計畫裁減澎湖兵力。

國防部昨天舉行例行記者會，面對媒體追問外離島兵力問題，國防部資源司財務資源處處長高志雄少將解釋，編列明年的一年期義務役預算員額是參考今年役男徵集、結訓、分發外離島的人員比例來推估，澎湖地區的預算員額下修，主因是受到少子化及社會企業徵才等因素影響，國防部酌審現員數及退補情形後，最後下修明年度的志願役預算員額。

高志雄強調，預算員額是浮動性，澎防部沒有調整布署的計畫。陸軍司令部參謀長陳建義則強調，陸軍對外離島守備編現都是優先重視，實際上澎湖，甚至金門、馬祖、東引，並沒有編現比偏低的狀況。

國防部 志願役 澎湖

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