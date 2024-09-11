冷眼集／潛艦缺失被爆料 海軍才「剝洋蔥」

海軍司令部昨天承認海鯤艦有十多項測試項目未過關，罕見具體說明潛艦國造的具體進度，固然有智庫學者肯定海軍的務實做法，但也不免令人質疑，海軍的澄清難脫遭爆料才說明的「剝洋蔥」之嫌。面對高達二八四○億元的預算及潛艦官兵的生命安全，海軍應按部就班，務實面對測試過程中的所有問題。

行政院長卓榮泰日前特意視察台船公司，明顯展現力挺新任董事長黃正弘及潛艦國造政策的態度，不過隔天就傳出海鯤艦泊港測試有高達七十多個項目未過、海軍司令唐華接手潛艦專案後形成群龍無首的狀況，更有粉專側翼直接主張應再請出國安會諮詢委員黃曙光主持全案，各種消息紛紛擾擾，狠狠打臉卓榮泰「不要讓政府這分堅定打折扣」的期許。

海軍司令部昨強調「七十項目未過」不是正確訊息，但也承認有十多項缺失待改正，並說明海鯤艦測試進度約五十％至六十％，更承認海軍規畫的三階段造艦確實已從「三＋二＋二」變更為「二＋三＋二」的順序。海軍罕見具體說明潛艦國造計畫的進度與轉折，固然有澄清外界質疑的意味，但外界也不免質疑，海軍因媒體報導才澄清及說明海鯤艦進度，燈不點不亮。

更有甚者，八月廿二日行政院核定二八四○億元潛艦預算前，外界仍舊認為海軍將採「三＋二＋二」三階段造艦，卻傳出海軍在最後關頭改弦更張。固然從學習曲線及因應國際情勢轉向對我有利的角度，未來量產艦有機會籌獲更優異裝備，使得不同批次潛艦可能有不同配置設計，但如此急轉彎又牽一髮動全身的變動，又再次令人對潛艦國造案的各種決策過程捏把冷汗。

潛艦是海軍與國人期盼已久的重要戰略武器，可發揮威懾與不對稱戰力；但潛艦國造案從啟動以來便風波不斷，全案牽涉國家安全及潛艦官兵生命，賴政府及海軍尤應按部就班、實事求是，才不負國人及二八四○億元高額預算的重託。