海鯤號泊港測試 海軍：逾10項缺失

國造潛艦原型艦「海鯤號」正在泊港測試階段，傳出有七十多個項目未通過泊港測試，使得海上測試最快可能必須延後到明年四月。海軍司令部參謀長邱俊榮中將昨天證實，海鯤艦泊港測試進度大約五十％至六十％，目前發現十多項缺失需改正，「七十項應該不是正確資訊」。邱俊榮並表示，後續七艘量產艦的建造已改採「二、三、二」模式進行。

邱俊榮表示，潛艦裝備和系統有其專業度與複雜度，測試時每一項關聯性非常高，目前海軍及台船團隊正依合約在進行泊港測試，海軍本於嚴謹態度、發覺問題就解決問題，目前的確發現有十多個項目要做缺失修改，外界所傳的七十多項缺失應該不是正確資訊。

曾任海軍艦長的國防安全研究院政策分析員江炘杓指出，海鯤艦有八十多項系統、次系統總成，必須按「單機—次系統—系統—全艦」的進度逐項測試。若按五十％至六十％的進度推估，應已進行約四十至五十個項目。

他以全艦最重要的戰鬥系統舉例，必須先逐項測試主、被動聲納等單項裝備，無誤後再併聯測試聲納次系統，其次併聯感測、武器系統，最終進行全艦整體測試。由於系統、次系統間有很高關聯性，是很複雜聯動關係，必須一個一個來。依目前進度，也有可能某單機、次系統的缺失導致某項系統的測試進度延宕，不過在海軍進一步說明之前，仍無法判斷究竟是哪些問題。

邱俊榮說，目前造艦進度還在整體裕度內，達到海測條件後將逐步進行浮航、潛航、深水等重要測評，目前預計可在明年十一月達到交艦條件。至於海測的測試作業準則正由海軍司令部聯審，預計十二月可完成審定。

邱俊榮指出，後續造艦採「一次建案、三批籌獲」方式，須考量學習曲線、抑制降低成本，同時考慮台船產能、相關專業團隊配合，最重要是要保留後續艦的彈性，因此七艘艦採「二＋三＋二」模式執行。他強調，海軍五月就已將預算規畫呈報國防部、七月報行政院，行政院在八月核定預算，一切都是在嚴謹的態度下籌獲預算。

另一方面，有外界聲浪質疑國安會諮詢委員黃曙光辭卸潛艦計畫召集人，全案陷入群龍無首的局面。邱俊榮強調，潛艦後續艦的決策權是在海軍司令部，海軍司令唐華上將當然則無旁貸，海軍也會向國防部、立法院進行報告並依約執行。海軍從國造潛艦的設計階段就有一個編組，負責專案管理及監造，將依照節點完成後續籌獲。

此外，有國外學者建議應為後續潛艦建造掩體或洞窟式基地，以提高生存性。邱俊榮說，潛艦作戰有其複雜度，重奇襲、隱匿，且台海環境幅員狹小，經海軍研討，應採取分散配置，在重要時機進行機動，結合海上部隊執行反封鎖、聯合截擊作戰。他指出，目前能做到洞窟式潛艦基地的國家不多，對這種建議，海軍保留、尊重。

台船董事長黃正弘昨被問及此事，低調表示「由統一窗口（說明）」，隨後搭車離開。