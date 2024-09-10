謝沛勳尋獲生還 吊掛上海巡艇返航途中

空軍一架幻象戰機今晚執行夜航訓練任務時失事墜海，跳傘飛官謝沛勳上尉深夜成功被尋獲救起，已經由海巡署PP3580巡邏艇接回新竹。

失事獲救的謝沛勳上尉隸屬空軍第二聯隊，今晚駕駛編號2047的單座幻象戰機，在晚間8點05分從新竹機場起飛執行夜航訓練任務，不過8點35分在返場過程中發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。空軍司令部分別8點52分及9點03分派遣S-70C及C-130型機各乙架前往新竹外海執行搜救。

國搜中心也指揮空勤總隊海豚直升機及海巡署出動艦艇前往協助搜救。C-130運輸機則在高空投擲照明彈協助搜救。

晚間10點22分傳來好消息，跳傘的謝沛勳被搜救機尋獲，意識清楚，隨即被吊上海巡艇。

海委會主委管碧玲也在臉書即時連發多篇貼文，表示「上甲板了，意識清楚！」

謝沛勳畢業於空軍官校105年班，目前累積飛行時數710小時。