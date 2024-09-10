飛官獲救 妻曾貼文「看似光環的職業下有多少心酸」

空軍編號「2047」幻象2000戰機今晚傳在新竹外海墜海，飛官謝沛勳跳機逃生，晚間10時許被尋獲，目前吊掛搶救中；據悉，30歲的謝沛勳是桃園楊梅人，空軍官校105年班畢業，已婚，育有2名子女。對於工作存在危險，謝妻很是體諒，曾說「你用生命保護著國家，也守護著我們一家。我能做好的就是照顧好小孩跟自己，讓你安心，每趟起飛都能平安落地」。

謝妻臉書透露，謝沛勳因為工作關係，有時必須出差受訓，一去就是一個月，自己1人照顧2名小孩簡直累瘋，忙到不可開交、精疲力盡。

去年空軍舉辦航空嘉年華，一家四口開心留下合影，但謝妻也透露「在眾人看似光環的職業下，有多少心酸，有多少小孩跟另一半也都在忍受寂寞分離」。

不過，謝妻也感謝謝沛勳，「你用生命保護著國家，也守護著我們一家。我能做好的就是照顧好小孩跟自己。讓你安心，每趟起飛都能平安落地」，文末也祝丈夫空軍節快樂。