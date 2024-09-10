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落海幻象戰機飛行員尋獲「意識清楚」 空軍搜救直升機吊掛救起
空軍嘉義基地第四聯隊，晚間8點51分接獲國搜中心指令，出動一架Ｓ70Ｃ-6搜救直升機，前往新竹西南海域，搜救失事的幻象戰機，另一架具夜間搜救功能的美洲獅直升機待命起飛，2架搜救直升機都具有夜間搜救功能，晚間10點44分傳來好消息，飛行員謝沛勳上尉獲救意識清楚。
空軍新竹基地一架幻象戰機，晚間8點多在新竹外海夜航訓練失事，傳出飛行員彈射逃生，目前生死不明，空軍與海巡艦艇正展開海空搜救行動，據知情人士表示，長機回報有收到彈射椅信號，研判有彈射。
據了解，在晚間20時35分時，國防部機號2047幻象2000單座機於新竹南寮西南方16.7哩外海失去動力，飛行員謝沛勳上尉已跳傘，目前下落不明，國防部搜救機嘉義機場已起飛前往救援，海巡署派1艦2艇前往救援，國搜中心已下令空勤總隊AS-365搜救機、嘉義基地海鷗直升機，屏東基地c-130都前往搜救。
國防部今（10）日表示，空軍第二聯隊一架幻象單座戰機，晚間執行夜間訓練課目，於8點35分疑似動力消失、飛行員跳傘。國防部長顧立雄獲悉後，即要求派遣海、空兵力全力搜救，期能儘早尋獲飛行員、釐清肇因。
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