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幻象2000編號2047單座戰機新竹外海墜海 航迷拍下這架飛行英姿
空軍新竹基地機尾編號2047幻象單座戰機，晚間8點35分夜航訓練時，在新竹南寮西南方16.7哩外海失去動力，飛行員謝沛勳上尉彈射逃生，目前下落不明，空軍救護隊與海巡艦艇海空搜救行動。有航空迷2021年曾在台中空軍基地拍到這架失事戰機，空中飛行英姿，為飛行員平安祝禱祈福。
航迷說，他2021年在台中基地拍到這架空軍新竹基地機尾編號2047幻象單座戰機，晚間得知這架戰機夜航墜海，感到震驚意外，希望飛行員平安獲救。
國防部說，晚間8點35分，幻象2000單座戰機，機尾編號2047在新竹港南里西南方16.7哩外海疑似動力消失，飛官謝沛勳跳傘失聯，空軍新竹基地政戰主任邱玉堂表示，今天為例行性訓練，飛機失事後，展開海、空搜救。
空軍嘉義基地第四聯隊，晚間8點51分接獲國搜中心指令，出動一架S70C-6搜救直升機，前往新竹西南海域，搜救夜航訓練失事的幻象戰機，另一架具夜間搜救功能的超級美洲獅直升機待命起飛，2架搜救直升機都具有夜間搜救功能。
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