幻象1997年服役以來 第9次重大事故

空軍1架編號2047的單座幻象2000戰機，由41作戰隊上尉飛官謝沛勳駕駛，今晚執行夜航訓練於8時05分起飛後，傳出在8時35分失事墜海。據指出，飛行員謝沛勳已經跳傘，不過軍方尚未證實是否已經獲救。

據指出，這架幻象戰機是在進行ILS儀器進場程序時，在機場南面發生發動機衝激現象，部分動力消失，雖經過拋棄載及開後燃器等緊急處置，仍舊法維持高度，最後在新竹南面香山外海墜海，飛行員棄機跳傘，跳傘光點位置在新竹基地西南西方19浬處。

空軍已經出動1架S-70C直升機及C-130運輸機，空勤總隊出動AS-365海豚直升機，海巡署也出動巡邏艦艇前往搜救。

這是空軍幻象戰機從1997年服役以來，第9次發生重大失事事故，其中包括赴法交換飛官王同義在法國執行任務時發生意外失事殉職。