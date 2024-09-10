幻象戰機落海 航空迷震驚

空軍新竹基地一架幻象單座戰機，晚間8點多在新竹外海夜航訓練失事，傳出飛行員彈射逃生，空軍救護隊與海巡艦艇展開海空搜救行動，上月空軍嘉義基地開放，F16V、幻象、經國號等3種主力戰機，尬特技表演，基地開放滿月，傳出幻象單座戰機失事落海，讓航迷、國人深感震驚。

國防部表示，空軍第二聯隊一架幻象單座戰機，晚間執行夜間訓練課目，8點35分疑似動力消失、飛行員跳傘。國防部長顧立雄獲悉後，即要求派遣海、空兵力全力搜救，期能盡早尋獲飛行員、釐清肇因。

空軍嘉義基地第四聯隊，晚間8點51分接獲國搜中心指令，出動一架Ｓ70Ｃ-6搜救直升機，前往新竹西南海域，搜救失事幻象戰機，另一架具夜間搜救功能的超級美洲獅直升機待命起飛，2架搜救直升機都具有夜間搜救功能。

國軍今年唯一一場基地營區開放，上個月在空軍嘉義基地登場，F16V、幻象、經國號3種主力戰機特技飛行，戰機時而化身凶猛老鷹，瞬間又變成優雅天鵝，忽快忽慢，時遠又近，演出精采，讓來賓及航迷大呼過癮。