墜海幻象飛官找到了！新竹外海西南方16.7哩失聯 少校謝沛勳彈射逃生送醫

空軍新竹基地一架幻象戰機，今天晚間8時許在海夜航訓練時，於新竹南寮西南方16.7哩外海失去動力，飛行員謝沛勳少校已彈射逃生，空軍與海巡艦艇正展開海空搜救行動。空軍2聯隊證實此事，不過由於目前狀況未明，稍後將統一對外發布聲明。據悉，謝沛勳已尋獲，目前送醫中，不過軍方未證實。

據了解，今天晚間20時35分時，國防部幻象2000單座機，機尾編號2047於新竹港南里西南方16.7哩外海疑似動力消失，飛官謝沛勳跳傘失聯，國防部搜救機嘉義機場已起飛前往救援，海巡署派1艦2艇前往救援，國搜中心已下令空勤總隊AS-365搜救機、嘉義基地海鷗直升機，屏東基地c-130都前往搜救，海巡署第三巡防區也有派遣艦隊分署第十二新竹海巡隊一艘海巡艇協尋。

據了解，已婚的謝沛勳，婚後育有1女1子，妻子臉書上都是一家四口的甜蜜出遊照。空軍新竹基地政戰主任邱玉堂表示，今日為例行性的訓練，飛機失事後，目前也展開海、空搜救，空軍嘉義基地第四聯隊，晚間8點51分接獲國搜中心指令，出動一架S70C-6搜救直升機，前往新竹西南海域，搜救夜航訓練失事的幻象戰機，另一架具夜間搜救功能的超級美洲獅直升機待命起飛，2架搜救直升機都具有夜間搜救功能。