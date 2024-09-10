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李棟樑、徐衍璞慰問空軍雷達站 向偏遠官兵賀中秋節
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、國防部副部長徐衍璞，今天到位於陽明山區的空軍嵩山雷達站慰問，提前向官兵賀節，致贈慰問金與100箱速食麵，並且一一致贈伴手小禮給官兵與門口的衛哨。徐衍璞則代表顧立雄，致贈水果禮盒給駐防該營區的各單位。李棟樑表示，每逢傳統節慶自己總會想到駐守偏遠小單位的官兵，因此特地來向大家打氣，傳達社會大眾對軍人的支持。
空軍司令劉任遠以地主身分歡迎，表示李棟樑從民國103年接掌軍友社理事長，卸任後仍然風塵僕僕奔走勞軍，單以嵩山雷達站來說，就已經親自前來廿多次。如今每逢年節，出錢出力參與勞軍敬軍行動的企業，數量明顯上升，這都是他這些年積極奔走打下的功勞。
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