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規劃空軍基地外賞機平台 國防部將納入研究

中央社／ 台北10日電

國防部今天預告軍事營區安全維護條例配套法規命令草案，將定明軍事營區內外錄、攝影許可事項。針對在空軍基地外設置賞機平台的提議，國防部發言人孫立方少將表示，牽涉層面廣泛，會將提議納入相關單位研究。

國防部今天召開例行記者會，主題為「軍事營區安全維護條例配套法規命令草案」預告說明；作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將表示，軍事營區安全維護條例已由前總統蔡英文於任內公布，國防部依據條例授權訂定7項配套法規命令。

針對營區外拍攝軍機、艦以及戰車是否會觸法，人次室人事管理處副處長盧志青上校表示，條例所強調的是營區內的禁止拍攝範圍，因此拍攝路上行駛的戰車、海上航行的軍艦、空中飛航的軍機都不會違法。

至於民眾在空軍基地外拍攝基地內的戰機起降、機棚等情況是否觸法，法律司法紀調查處處長王正誼少將指出，仍要回歸個案認定，若軍方認定拍攝會危害到營區安全，會有相關限制，例如拍攝機棚內的戰機，但是拍攝軍機滑行、起降等階段，比較不會有涉及營區安全的問題。

中央社記者提問，民眾對於軍事攝影主題十分熱愛，國軍是否有考慮如日本沖繩嘉手納基地外的賞機平台相關設置規劃。

孫立方指出，軍方之前也聽到民間有相關建議，政府採全民國防政策，任何軍方的作業要求或是相關政策措施，都希望能夠滿足全民國防需求，但是推動全民國防與確保作戰安全，如何維持平衡，是國防部要去做的事情。

針對設置空軍基地外賞機平台的提議，孫立方指出，提議會納入相關單位研究，這裡面會牽涉到很多問題，例如說營外土地所有權，以及軍方有無權力做這些事情，而這些資源如何分配，都需要整體全面的思考。

國防部 孫立方 空軍

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