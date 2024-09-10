軍方大砍澎湖駐軍15％員額 國防部：受少子化影響

明年度國防預算日前送達立法院，學者分析離島官兵的「預算員額」，由今年的7185人，明年遽減為6093人，質疑軍方是否大幅裁減澎湖駐軍人數？國防部今天表示，澎湖地區的預算員額下修，主因是受到少子化及社會企業徵才等因素影響，國防部酌審退補情形後下修志願役預算員額。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，離島官兵的「預算員額」，由今年的7185人，明年遽減為6093人，降幅高達15％，志願役與義務役員額同步下降。由於離島除了澎湖之外，其他駐軍數量都很少，因此員額大減，恐怕代表國防部計畫裁減澎湖兵力。面對媒體追問，國防部回應將於今天例行記者會解釋。

今天面對媒體再次追問外離島兵力問題，國防部資源司財務資源處處長高志雄少將解釋，編列114年的一年期義務役預算員額，是參考113年役男徵集、結訓、分發外離島的人員比例來推估，澎湖地區的預算員額下修，主因是受到少子化及社會企業徵才等因素影響，國防部酌審現員數及退補情形後，最後下修114年度的志願役預算員額。

高志雄強調，預算員額是浮動性，澎防部沒有調整布署的計畫。陸軍司令部參謀長陳建義則強調，陸軍對外離島守備編現都是優先重視，實際上澎湖甚至金門、馬祖、東引並沒有編現比偏低的狀況。