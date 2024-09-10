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海巡首艘採用油電混合推進系統 高緯度遠洋巡護船今開工

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主委管碧玲、台船董事長黃正弘今天上午在船廠舉辦開工典禮，祈禱海巡署首艘高緯度遠洋巡護船順利完工。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲、台船董事長黃正弘今天上午在船廠舉辦開工典禮，祈禱海巡署首艘高緯度遠洋巡護船順利完工。記者王勇超／攝影

海巡署艦隊分署與台船公司今天上午共同舉辦「首艘高緯度遠洋巡護船開工典禮」，海委會主委管碧玲說，海巡遠洋巡護船30年來，執行了近百次的遠洋巡護任務，守護我國遠洋漁業權益並善盡國際公約義務，6艘5000噸級全新高緯度巡護船，噸位更大、耐海性更佳、功能更強，是海上鋼鐵長城，將捍衛主權、維護漁權、守護台灣。

台船董事長黃正弘說，海巡署艦隊分署委託台船建造6艘高緯度遠洋巡護船，在2023年9月19日決標。當初他是標案的評選委員之一，當時台船的招標文件、招標內容、規範、簡報，都是所有參選廠商之中最好的，但沒想到有一天會到台船服務，以後一定會善盡督導之責。

據了解，高緯度遠洋巡護船採全鋼質的船體結構，與上一代巡護船相較船長增加40米，船寬增加4米，排水量提升3300噸，船型加大後穩定性增加可抵抗十級風浪。高緯度巡護船配備120公尺大型消防水砲及油電混合推進系統，是海巡署各型艦船艇中首艘採用，整體提升遠洋巡護能量。

管碧玲說，這次由台船公司團隊依據海巡實際需求打造的6艘全新巡護漁船船隊，「噸位更大」、「耐海性更佳」、「功能性更強」，是劃時代全新的護漁力量，這6艘是全鋼質船體搭配油電混合推進系統，提升續航力，可航行至南、北緯55°的高緯度海域，涵蓋所有臺灣遠洋漁船作業範圍，延伸至臺灣北太平洋最遠的漁區。

管碧玲表示，為提升緊急救難人員收容，高緯度遠洋巡護船設置救難收容床位53員及醫療隔離艙間。在後甲板還有「模組化」擴充2個20呎貨櫃置放區，如未來發生重大災難，可進行救援，載運救援物資運抵目的地，適時展示臺灣遠洋巡護船維護漁業秩序及緊急救援的量能。

管碧玲強調，台灣四面環海，航運與漁業是台灣重要的經濟支柱，區域性漁業組織已將我國納入國際漁業管理體系。為了善盡公海巡護的國際責任，落實國際漁業管理規範，具體實踐公海登臨檢查等措施，打擊「非法、未報告、未受規範」(IUU)漁業行為，積極推動「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」。

管碧玲說，未未來交船啟用後，將大幅提升海上執法與搜救的能量，擴大作業的海域範圍，有助維護我國海洋權益，確保海洋活動安全。也可以透過公務互訪、船艦敦睦及資源分享等合作，拓展海巡外交，強化並鞏固友邦交流，提升海洋事務合作。

海委會主委管碧玲今天上午出席海巡署首艘高緯度遠洋巡護船開工典禮。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲今天上午出席海巡署首艘高緯度遠洋巡護船開工典禮。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲（中）、台船董事長黃正弘（右）今天上午出席海巡署首艘高緯度遠洋巡護船開工典禮。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲（中）、台船董事長黃正弘（右）今天上午出席海巡署首艘高緯度遠洋巡護船開工典禮。記者王勇超／攝影
海巡署艦隊分署委託台船公司打造6艘高緯度遠洋巡護船。記者王勇超／攝影
海巡署艦隊分署委託台船公司打造6艘高緯度遠洋巡護船。記者王勇超／攝影

海巡署 管碧玲 護漁

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