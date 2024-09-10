海巡首艘採用油電混合推進系統 高緯度遠洋巡護船今開工

海巡署艦隊分署與台船公司今天上午共同舉辦「首艘高緯度遠洋巡護船開工典禮」，海委會主委管碧玲說，海巡遠洋巡護船30年來，執行了近百次的遠洋巡護任務，守護我國遠洋漁業權益並善盡國際公約義務，6艘5000噸級全新高緯度巡護船，噸位更大、耐海性更佳、功能更強，是海上鋼鐵長城，將捍衛主權、維護漁權、守護台灣。

台船董事長黃正弘說，海巡署艦隊分署委託台船建造6艘高緯度遠洋巡護船，在2023年9月19日決標。當初他是標案的評選委員之一，當時台船的招標文件、招標內容、規範、簡報，都是所有參選廠商之中最好的，但沒想到有一天會到台船服務，以後一定會善盡督導之責。

據了解，高緯度遠洋巡護船採全鋼質的船體結構，與上一代巡護船相較船長增加40米，船寬增加4米，排水量提升3300噸，船型加大後穩定性增加可抵抗十級風浪。高緯度巡護船配備120公尺大型消防水砲及油電混合推進系統，是海巡署各型艦船艇中首艘採用，整體提升遠洋巡護能量。

管碧玲說，這次由台船公司團隊依據海巡實際需求打造的6艘全新巡護漁船船隊，「噸位更大」、「耐海性更佳」、「功能性更強」，是劃時代全新的護漁力量，這6艘是全鋼質船體搭配油電混合推進系統，提升續航力，可航行至南、北緯55°的高緯度海域，涵蓋所有臺灣遠洋漁船作業範圍，延伸至臺灣北太平洋最遠的漁區。

管碧玲表示，為提升緊急救難人員收容，高緯度遠洋巡護船設置救難收容床位53員及醫療隔離艙間。在後甲板還有「模組化」擴充2個20呎貨櫃置放區，如未來發生重大災難，可進行救援，載運救援物資運抵目的地，適時展示臺灣遠洋巡護船維護漁業秩序及緊急救援的量能。

管碧玲強調，台灣四面環海，航運與漁業是台灣重要的經濟支柱，區域性漁業組織已將我國納入國際漁業管理體系。為了善盡公海巡護的國際責任，落實國際漁業管理規範，具體實踐公海登臨檢查等措施，打擊「非法、未報告、未受規範」(IUU)漁業行為，積極推動「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」。