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疑起立聽中國國歌 國防部要求退將臧幼俠書面說明

中央社／ 台北10日電

退將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠在香港出席活動時，疑起立聽中華人民共和國國歌國防部今天表示，已請陸委會、國安局等單位提供具體事證，國防部將召開審查會，同時請臧幼俠提供書面答辯，甚至列席說明。

媒體近日報導，臧幼俠遭安全單位掌握，8月不僅赴香港參加促統活動，在活動演唱中國國歌時也起立聆聽未迴避。

國防部當時指出，依據兩岸條例規定，退役將領參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害國家尊嚴行為，得依情節停止領受5年月退伍給與的50%至100%。國防部提到，若情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、獎章；若觸犯內亂外患罪，依國安法、國密法規定處罰。

針對後續進度，國防部人次室人事管理處副處長盧志青上校上午在國防部記者會說明，9月6日已請國安局、內政部移民署、陸委會及輔導會等機關提供具體事證，後續國防部將會依照情況召開審查會，也會請臧幼俠提供書面答辯，有必要時也會請他本人列席說明。

國安局 國歌 國防部

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