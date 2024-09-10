學者示警澎湖守軍預算員額大減 國防部：少子化影響

學者指出，澎湖明年守軍的預算員額較今年大減15%，是否代表國防部有意裁減澎湖駐軍。國防部今天表示，受少子化及企業徵才因素影響，因此下修預算員額，但員額是浮動，故無編組調整規劃。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，明年駐守外島國軍預算員額中，義務役人員數量從今年175人暴增為725人，是今年4倍，占外島守軍總人數的比例近9%；另外，澎湖明年守軍的預算員額較今年大減15%，是否代表國防部有意裁減澎湖駐軍。

國防部上午舉行例行記者會，資源司財務資源處長高志雄少將說明員額推估方式，他表示，一年期義務役男員額是參考民國113年度徵集、結訓分發外離島人員的比例推估。

高志雄指出，媒體報導中提到預算員額減少15%是受少子化趨勢、企業徵才因素影響，因此國防部酌審現員數、退離情形下修預算員額，而國軍是以防衛作戰為主在編設部隊，預算員額是浮動性的，因此國防部無編組調整的規劃。

陸軍司令部參謀長陳建義中將也強調，陸軍對於外離島守備部隊的編現一直是優先重視的部分，無論是澎湖、金門、馬祖、東引等地，皆未出現編現偏低的狀況。