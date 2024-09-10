海軍：海鯤艦測試缺失10多項 後續艦採「2+3+2」建造

國造潛艦原型艦「海鯤號」先前傳出有70多個項目未通過泊港測試，海軍司令部今天證實，海鯤艦泊港測試進度大約50%-60%，目前發現10多項缺失需改正，70項應該不是正確資訊。海軍司令部參謀長邱俊榮中將並表示，後續量產艦的建造已改採「2+3+2」模式進行。

海鯤號正在泊港測試階段，不過軍中傳出海鯤號有70多個測試項目未通過測試，使得原定10月可進行的海上測試最快可能必須延後到明年4月。同時也傳出海軍司令唐華將7艘量產艦原定「3+2+2」的建造順序更改為「2+3+2」，使得預算總金額雖然不變，但分年預算卻必須重新分配。

邱俊榮表示，潛艦裝備和系統有其專業度與複雜度，測試時每一項關聯性非常高，目前海軍及台船正依合約再進行泊港測試階段，目前進度約到50%-60%，海軍本於嚴謹態度、發覺問題就解決問題，目前的確發現有10多個項目要做缺失修改，外界所傳的70多項應該不是正確資訊。

邱俊榮說，目前造艦進度還在整體裕度內，達到海測條件後將逐步進行浮航、潛航、深水等重要測評，目前預計可在明年11月達到交艦條件。至於海測的測試書目前正由海軍司令部進行聯審，預計12月可完成審定。

邱俊榮指出，後續造艦採「一次建案、三批籌獲」方式，必須考量學習曲線、抑制降低成本，並且考慮台船的產能、相關專業人力團隊的配合，最重要是保留後續艦的彈性，因此採取「2+3+2」模式。邱俊榮強調，海軍在5月就將預算規畫呈報國防部、7月報行政院，行政院在8月核定預算，一切都是在嚴謹的態度下籌獲預算。

另一方面，有國外學者建議應該為後續潛艦建造掩體或洞窟式基地，以提升生存性。邱俊榮說，潛艦作戰有其複雜度，著重奇襲、隱匿，由於台海環境有幅員狹小的特性，經過海軍研討，應該採取分散配置，在重要時機進行機動，結合海上部隊執行反封鎖、聯合截擊作戰。他並指出，目前能做到洞窟式潛艦基地的國家不多，對於這種建議，海軍的看法保留尊重。

面對媒體追問，邱俊榮說，潛艦後續預算書有強調對港灣設施的預算案，未來希望在左營、蘇澳地區都具備一定能量的訓練、服勤和必要後勤支援設備，他指出，台澎防衛作戰是聯合作戰，要考量戰力保存、海上機動、彼此掩護，防禦型潛艦也有一定作戰運用方式，海軍會針對強化不對稱戰力的運用規劃作戰。

邱俊榮說，7艘新造潛艦所需人力目前藉由256戰隊支援隊、海獅、海豹潛艦來訓練，人員招募也會就外語能力等條件做全盤規劃，後續在階段性訓練能量足夠、建立戰力後，海獅、海豹潛艦就會規畫汰除。