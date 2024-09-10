海軍：海鯤HAT測試進度約6成 10餘項缺失待改進

海軍參謀長邱俊榮中將今天表示，潛艦系統裝備的測試關聯高，目前潛艦原型艦海鯤艦泊港測試（HAT）進度約50%至60%間，並有約10餘項目要缺點改進，「外傳的70項缺失並非正確資訊」。

首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦（Narwhal）」（舷號711）已於民國112年9月28日舉行命名暨下水典禮，目前正緊鑼密鼓泊港測試（HAT）中，但仍會依約在114年11月交艦。

邱俊榮上午在國防部例行記者會中說明，潛艦系統與裝備具有專業度跟複雜度，且測試關聯性高，因此海軍跟台船依合約進行HAT，目前測試進度約50%至60%間，確實有10餘項目要缺點改進，「外傳的70項缺失並非正確資訊」。

邱俊榮提到，完備海上測試（SAT）條件後就會進行SAT，項目包含浮航、潛航、深水及相關重要測評，目前規劃可在明年11月達成交艦條件，測試書因有複雜度，由海軍聯審中，預計在12月完成審定。

針對潛艦量產規劃，邱俊榮指出，將採「一次建案，分三批籌獲」，建造順序以「2+3+2」模式執行。由於原本規劃採「3+2+2」，邱俊榮解釋，主要是考量學習曲線，及配合台船建造能量及專業團隊是否能夠配合，藉由「量」來抑制成本，最重要的是能夠保留後續艦的彈性。

他也提到，潛艦後續艦預算（114年至127年，約新台幣2840億元）規劃，海軍在5月已呈報國防部、國防部7月呈報行政院，行政院8月核定預算，因此整個過程都以嚴謹態度實施預算編列。

至於未來是否興建「潛艦掩體」以利戰力保存。邱俊榮說明，實際上洞窟式潛艦基地在各國並不多，潛艦作戰有其複雜度，注重奇襲、隱匿，但台海戰場又有幅員狹小的獨特性，因此台灣的防衛型潛艦會採取分散配置，在重要時刻機動結合海上部隊進行反封鎖等聯合截擊，但因涉及作戰細節，不便透露。

關於後續艦的人力，邱俊榮表示，將進行人員招募與培養，以完備後續訓能後，才會逐步汰除茄比級海獅、海豹2艘潛艦。