海鯤號70項測試未過 藍擬凍預算 綠籲討論

國造潛艦原型艦海鯤號正在泊港測試階段，傳出超過七十項裝備測試未通過，必須補測，國民黨立委揚言凍結預算。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，海鯤號測試仍在進行，在野卻似乎「未議而決」，採取有政治立場的預設態度，還未進入審查就質疑、表態杯葛，這都不正確。

行政院長卓榮泰日前視察台灣造船公司，強調強化國家安全須做長遠規畫，一次把七艘潛水艇的預算跟供給擺在同一個計畫內，別讓這分堅定打折扣。同一時間，軍中傳出海鯤號泊港測試還有七十多個項目未通過測試，使得原先樂觀預估可在十月進行的海試，恐怕要延後明年四月。

據國防部規畫，潛艦後續艦明年度預算僅廿億元，後年起進入高峰，單年執行一百七十億餘元，二○三一年單一年度將達執行三百廿一億餘元，隨著海鯤號測試未過消息傳出，國民黨立委徐巧芯主張凍結後續艦首筆預算廿億元，待原型艦海測通過後，再編後續艦預算。

吳思瑤表示，海鯤號所有測試都要嚴謹進行，盼後續在國艦國造、國機國造等攸關台灣國防自主的預算審查過程，大家應就事實討論，現階段海鯤號測試還在進行中，在野黨卻似乎有「未議而決」的趨勢，還沒討論也未進入審查，就對相關預算採取質疑、表態杯葛，這都不正確；未來立法院開議後，朝野可就監督專業，在相關委員會提出所關切的內容，而行政部門也應完整說明，爭取朝野立委支持。