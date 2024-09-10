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離島駐軍減15% 學者：澎湖裁軍？

聯合報／ 記者程嘉文唐筱恬／台北報導

立院新會期即將開議審查明年度中央政府總預算案，國防預算成為關注焦點。立法院副院長江啟臣表示，國軍新裝備漸到位，官兵預算員額卻下降，戰鬥部隊編現比也偏低，他將安排到部隊考察，實地了解情況。學者也指出，從預算書可發現，離島（以澎湖為主）明年度預算員額驟減一千餘人，可能代表澎湖駐軍將要裁減。

對於澎湖與金馬外島的兵力問題，國防部表示，將於今天例行記者會解釋。

江啟臣統計，明年軍投建案預算較今年增加二○三億元，然而過去八年美國對台軍售金額超過兩百億美元，其中多項受新冠疫情、俄烏戰爭等影響而延宕，導致付款高峰往後順延，明年軍投建案預算增加，多數用於過去延遲給付的軍售費用。

他質疑，「人攜式短程防空飛彈」（刺針）採購數量大幅增加，預算也上漲至六九○億元，但至今美方未宣布增加出售，到底如何獲得？海軍「魚叉飛彈海岸防衛系統」編列二三九億餘元，但裝備到位後，人員如何補足？新式戰機採購（F-16C/D），明年特別預算編列四三○億元，能否依規畫進度交貨？國防部應說明清楚。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，離島官兵的「預算員額」，由今年的七一八五人，明年遽減為六○九三人，降幅高達十五％，志願役與義務役員額同步下降。由於離島除了澎湖之外，其他駐軍數量都很少，因此員額大減，恐代表國防部計畫裁減澎湖兵力。

至於外島（金、馬、烏坵、南沙、東沙）明年預算員額為八二七三人，與今年的八二一六人大致相等。但志願役減少四九三人，義務役則增加五五○人，來到七二五人，占總人數的九％。

揭仲研判，明年外島守軍義務役分發人數遽增，可能係志願役基層人力快速流失，只好擴大分發義務役前往；如此固可解決編現比偏低的問題，也會使基層出現志願役與義務役混編，在差勤派遣與訓練進度安排等方面造成爭議。尤其烏坵、東碇、亮島、高登、莒光等偏遠小島，若義務役是因抽籤而非自願前往，恐更容易引發管理問題。

國防部 澎湖 義務役

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