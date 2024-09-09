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澎湖駐軍將縮？國防預算書薪資員額暴降 理由卻不明不白

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
漢光40號演習，澎防部戰車營利用黑夜機動進入戰術位置。圖／澎防部提供
漢光40號演習，澎防部戰車營利用黑夜機動進入戰術位置。圖／澎防部提供

兩岸軍事局勢轉變，共軍遠程打擊能力增加，金門、馬祖因為緊貼大陸，戰略地位不如過去，位居台灣與大陸中間點，控扼海峽的澎湖，重要性相對上升。今年漢光演習唯一安排對外的實彈射擊科目，就是澎防部的反登陸操演。然而從剛出爐的114年度預算中，卻發現國防部大量縮減其薪資預算額度，是否代表將對澎湖駐軍數量進行縮減，值得注意。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，從國防部114年度預算書發現，離島（以澎湖及周邊小島為主）守軍的「預算員額」，由113年的7185人，遽減為114年的6093人，大幅減少1092人，相當於2個營兵力，減幅高達15％；其中志願役由113年的6660人遽減為114年的5835人，義務役由113年的525人減為114年的258人。其原因可能是國防部計畫裁減澎湖等離島兵力，但確切原因有待軍方說明。

至於外島（金馬與周邊島嶼、南沙、東沙）的預算員額為8273人，與113年的8216人大致相等。但114年外島守軍「預算員額」中，志願役人員只剩下7548人，與113年的8041人相較減少493人、減幅近7％；義務役人員則從113年的175人，增為114年的725人，將占總人數的9%。

他研判，近年國軍志願役官士兵人數大幅下滑，112年時國軍志願役官士兵的「預算員額」是171422人；113年降為166235人，114年更只剩下160749人，兩年內志願役官士兵預算員額蒸發了10673人。114年外島守軍義務役分發人數遽增，可能代表在志願役基層人力快速流失的情況下，國軍只好擴大分發義務役，前往嚴重缺人的外島。如此固然可解決編現比偏低的問題，但也勢必會出現志願役與義務役混編在同一基層單位，引發差勤派遣與訓練進度安排等管理問題，特別是像烏坵、東碇、亮島、高登、莒光等偏遠小島，若義務役人員是因抽籤而非自願前往，恐易引發管理問題。

國防部 志願役 義務役

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