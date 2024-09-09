F-16V迎來「蝮蛇之盾」！不只電戰升級 更是好處多多

台灣對美採購的F-16V（blk70）首批2架預計年底出廠，114年度國防預算書披露，空軍編列新台幣428億餘元採購作戰支援莢艙及彈藥；據了解，新購莢艙為被稱作「蝮蛇之盾」的AN/ALQ-254（V）1電戰莢艙，將大幅強化新戰機電戰能力。

國軍為強化整體空戰能力，由美商洛克希德馬丁與漢翔公司執行「鳳展專案」，將空軍現役140架F-16A/B戰機升級F-16V（blk20），去年底已全數完成；空軍另以「鳳翔專案」對美軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，首批2架預計今年底在美國出廠。

根據國防部近期送抵立法院的114年度預算書顯示，空軍編列111年至119年、共428億2936萬8千元的持續預算，進行「F-16V（blk70）型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」。空軍說明，為使66架F-16V戰機具備完整作戰能力，此案是採購戰備需求彈藥、輔戰裝備及所需存儲設施，使該型機可擔負維護領空及國土安全之責。

特別的是，空軍這筆預算為111年起編列的跨年度預算，但對照111年度、112年度及113年度的國防部公開預算書，均無這筆預算，合理推測在114年度以前，均編列在機密預算。

空軍目前F-16V（blk20）戰機使用的為AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」，及已對美公開採購、未來將由blk70使用的MS-110偵照莢艙。據了解，空軍新購莢艙為「L3 Harris」公司研製的AN/ALQ-254（V）1電戰莢艙，但相關單位不予評論

AN/ALQ-254（V）1莢艙又被稱為「蝮蛇之盾」（Viper Shield）電戰系統，已通過作戰測評並獲得海外訂單，比起既有型號，能更有效辨識敵方威脅、干擾敵軍電子訊號；L3 Harris官網提及，此電戰莢艙關鍵組件更少、更輕巧、更可靠，模組化設計更可以提升維修保養效率。

此外，蝮蛇之盾屬內嵌式系統，可有效與F-16V（blk70）戰機整合，也可結合F-16V（blk70）戰機既有的AN/APG-83（AESA）雷達，提供範圍更廣的威脅預警，替飛行員爭取應處時間進行反制；除了台灣將採購外，巴林、保加利亞、摩洛哥、斯洛伐克所屬F-16V戰機，也將安裝同一套系統。