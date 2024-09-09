國防預算增400億多還舊債 江啟臣質疑裝備到卻沒兵用

立法院即將開議審查行政院114年度預算，國防預算增幅高關注焦點。立法院副院長江啟臣今天表示，114年國防預算以海軍獲得499億最多，其中軍投建案預算雖增加203億元，但多數用於過去延遲給付的軍售費用，且隨著裝備逐漸到位，國軍預算員額卻下降，戰鬥部隊編現比也偏低，將考察部隊實際了解義務役情況。

明年度國防預算編列4760億元，加計特別預算與基金達到6470億元，比今年增加400億元以上。江啟臣指出，114年國防預算已送立法院，人員維持、作業維持、軍事投資的預算額度都有增長。114年陸海空各軍的一般裝備預算，以海軍獲得499億3160萬6000元最多，陸軍編列272億5923萬6000元次之，空軍僅247億1448萬4000元。

江啟臣指出，軍投建案預算雖較113年增加203億元，然而過去8年美國對台軍售金額超過200億美元，有不少重大軍售案受疫情、俄烏戰爭等因素影響致執行進度延宕，導致付款高峰期往後順延，因此軍投建案預算增加，但多數用於過去延遲給付的軍售費用。

江啟臣表示，針對有些外界的疑慮與擔憂，國防部應該有更多的說明。例如陸軍、海軍共同採購的「人攜式短程防空飛彈」，國防部今年5月修改整體獲得規劃書，將執行期程拉長至120年，預算增加至690億1645萬2000元，然而至今美方卻尚未正式宣布同意增加採購的訊息，如何在短時間內獲得這些武器裝備，國防部應提出說明。

江啟臣表示，海軍的「魚叉飛彈海岸防衛系統」編列239億餘元，佔了海軍裝備預算的47.98%，也是預計從今年開始交裝，隨著裝備到位，關於組織擴編、人員補足等問題應有說明。另外，民眾關心新式戰機採購案執行進度，明年特別預算編列430億元，原訂去年交機的規劃因故延至今年第3季，現已9月，近期能否看到新式戰機出廠在美國進行測試、交裝，民眾都在關心。

江啟臣指出，隨著裝備到位，但114年國軍預算員額較113年更為下降，戰鬥部隊編現比也偏低，隨著M1A2T、魚叉飛彈等新型裝備陸續交裝，預計明年將新編成不少單位，如何有效補足專業及可用人力，國防部要務實面對、滾動式檢討。

江啟臣表示，近期他將邀請國防部一同到基層部隊考察，實地瞭解一年役期義務役入伍服役、部隊訓練、管理等執行情形。如果在一年的服役期間，義務役男能獲得專業軍事知能及不同的人生經驗，相信對於國軍人才招募、專業人才庫的建立能有更多的幫助，這是他對國防部的要求與期待。