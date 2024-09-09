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傳海鯤號測試未過在野擬凍結預算 綠委質疑未議而決

中央社／ 台北9日電

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦（Narwhal）」，目前進行泊港測試（HAT）中，但傳出有70項測試未過，引起在野立委關注，擬凍結預算。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，不需要未議而決，應就事實論事實。

為強化水下戰力並建立嚇阻力量，海軍分3階段籌建7艘潛艦後續艦，據了解，原本將採「3+2+2」建造順序更改為「2+3+2」；至於原型艦海鯤海測試時程，相關人士指出，以安全為原則，但會依約民國114年11月交艦。

不過，民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會時有媒體詢問，某報導稱海鯤號進行泊港測試，傳出有70個項目未通過，在野揚言要凍結相關預算。

吳思瑤表示，海鯤號的所有測試都要嚴謹進行，也希望後續非常多的國艦國造、國機國造，攸關台灣國防自主預算編列審查過程，應當回到就事實論事實。

吳思瑤指出，海鯤號的測試還在進行中，但看到在野黨似乎有未議而決的趨勢，還沒有討論、還沒有進入審查，就對相關預算採取質疑，甚至要杯葛的立場，這都不正確。

吳思瑤說，立法院開議後，朝野立委可在相關委員會提出自己所關切的部分，行政部門也應當做完整說明，爭取朝野立委支持；未來審議預算時應專業及嚴謹監督，不需要未議而決，採取已經有政治立場的預設態度。

吳思瑤 海鯤號 立法院

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