國防軍投預算增203億 江啟臣：多數用於延付軍售

立法院副院長江啟臣今天表示，民國114年軍投建案預算較113年增加新台幣203億元，但多數用於過去延付的軍售費用。而114年國軍預算員額較113年下降，戰鬥部隊編現比偏低，隨新型裝備陸續交裝，如何有效補足專業及可用人力，國防部要務實面對、滾動式檢討。

立法院副院長江啟臣辦公室今天發布新聞稿指出，114年國防預算已送立法院，人員維持、作業維持、軍事投資的預算額度都有增長。114年陸海空各軍的一般裝備預算，以海軍獲得499億3160萬6000元最多，陸軍編列272億5923萬6000元次之，空軍僅247億1448萬4000元。

江啟臣指出，軍投建案預算雖較113年增加203億元，然而過去8年美國對台軍售金額超過200億美元，有不少重大軍售案受疫情、俄烏戰爭等因素影響致執行進度延宕，導致付款高峰期往後順延，現在產製狀況逐漸上軌道，因此，雖然114年軍投建案預算增加，但多數用於過去延付的軍售費用。

江啟臣表示，進一步分析各軍建案，針對有些外界的疑慮與擔憂，國防部應該有更多的說明。例如，陸軍、海軍共同採購的「人攜式短程防空飛彈」，國防部今年5月修改整體獲得規劃書，將執行期程拉長至120年，預算增加至690億1645萬2000元。然而，至今美方卻尚未正式宣布同意增加採購的訊息，如何在短時間內獲得這些武器裝備，國防部應提出說明。

江啟臣指出，不少武器裝備將在今年交付，付款需求也反映在預算編列上，例如新型戰車114年編列81億餘元，佔陸軍一般裝備預算近3成，今年底將有第一批戰車交裝，接裝訓練已在美國展開。然而，關於國內的配套措施，包括訓練場地整建、人員編裝組成等，是否已規劃及備便。

江啟臣表示，海軍的「魚叉飛彈海岸防衛系統」編列239億餘元，佔了海軍裝備預算的47.98%，也是預計從今年開始交裝，隨著裝備到位，關於組織擴編、人員補足等問題，應有說明。空軍部分，民眾關心新式戰機採購案執行進度，明年特別預算編列430億元，原訂去年交機的規劃因故延至今年第3季，現已9月，近期能否看到新式戰機出廠在美國進行測試、交裝，民眾都在關心。

江啟臣指出，隨著裝備到位，國軍人力的各項問題也更為棘手。114年國軍預算員額較113年更為下降，戰鬥部隊編現比也偏低，隨著M1A2T、魚叉飛彈等新型裝備陸續交裝，預計明年將新編成不少單位，如何有效補足專業及可用人力，國防部要務實面對、滾動式檢討。

江啟臣表示，為了充足國軍戰力，國軍自今年起徵集一年期義務役，政策執行至今已8個月，國防部是否進行檢討並反映在114年的預算編列，他認為國防部應該主動對社會說明進度及成效。

江啟臣表示，近期他將邀請國防部一同到基層部隊考察，實地瞭解一年役期義務役入伍服役、部隊訓練、管理等執行情形。如果在一年的服役期間，義務役男能獲得專業軍事知能及不同的人生經驗，相信對於國軍人才招募、專業人才庫的建立能有更多的幫助，這是他對國防部的要求與期待。