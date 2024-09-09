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海鯤號70項測試未過藍委喊凍預算 綠營：不應未議而決

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國造潛艦原型艦海鯤號正在泊港測試階段，外傳超過70項裝備測試未通過，必須補測，國民黨立委徐巧芯揚言凍結預算。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今天指出，海鯤號測試仍在進行，在野黨卻似乎「未議而決」，採取有政治立場的預設態度，還未進入審查就質疑、表態杯葛，這都不正確。

行政院長卓榮泰日前視察台灣造船公司，關切海鯤號的測試進度，並強調強化國家安全，必須做長遠規劃，一次把7艘潛水艇的預算跟供給擺在同一個計劃內，不要讓這份堅定打折扣。

不過同一時間軍中也傳出，海鯤號泊港測試還有70多個項目未通過測試，全部通過才可出海進行海測，使得原先樂觀預估可在10月進行的海試，恐怕要延後明年4月。

國防部明年度預算書，潛艦後續艦明年度預算僅20億元，但後年起邁入高峰，單年執行170億餘元，而2031年單一年度將達執行321億餘元。

對此，吳思瑤說，海鯤號所有測試都要嚴謹進行，盼後續在國艦國造、國機國造等攸關台灣國防自主的預算審查過程，大家應就事實討論，現階段海鯤號測試還在進行中，在野黨卻似乎有「未議而決」的趨勢，還沒討論也未進入審查，就對相關預算採取質疑、表態杯葛，這都不正確。

她說，未來立法院開議後，朝野可就監督專業，在相關委員會提出所關切的內容，而行政部門也應完整說明，爭取朝野立委支持，立委也該專業、嚴謹監督，不應未議而決，採取有政治立場的預設態度。

國防部 海鯤號 潛艦

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