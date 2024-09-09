冷眼集／國防預算增加 不等於軍力大振

近年每逢立院預算會期，行政院與國防部總不忘強調，國防預算又增加了幾個百分點，足見政府的重視。實際上，金額增加只足夠「消化」前幾年的計畫，新增投資案甚至不增反減。國軍乍看預算多多，與「不缺錢」還是有很大距離；鄉民視角的「軍力大振」和現實狀況間，也存在不小差異。

明年度國防預算比馬政府時代增加約五成，加計特別預算與基金的廣義開銷，數字幾乎加倍。過去屢被質疑偏低的作業維持費，七年來上升達七成。成長幅度的確可觀，也可見蔡政府與賴政府對軍費開銷的大方。

然而軍隊是因應敵情威脅而存在，評估國家安全局勢，必須放在現實局勢中比較，光看預算數字多寡，其實沒有意義。舉例而言，國防部日前宣稱，今年上半志願役招募成績高達一○四％，如此亮眼成績，卻和目前國軍人力狀況難以同日而語。招募超標或許是事實，但標準數字的訂定，是否符合實際需求？現役人員離退率是否高於預期，導致入不敷出？必須多項數據並陳，才有意義。單挑其中一項數據來做文章，不考慮其他變因，如此「統計學」就淪為十九世紀英國名相狄斯雷里所云，比「可惡謊話」更等而下之的話術。

回到兩岸實際的軍事對峙狀況，近年我方國防開銷上升，大約只勉強趕上中共軍費漲幅，不足以將傾斜的天平扭轉。五年半之前，共機飛越海峽中線還是不能想像的嚴重局面，如今天天都在上演。政府對「軍事」確實更願埋單，但「國防」是否比過去更鞏固？答案恐怕未必。

民進黨誇耀國防預算時，不忘譏諷馬政府漠視國防，批評其過度相信和解可以代替硬實力。然而綠營過猶不及，陷入另一種極端，認為軍費增加了就可不顧善意互動，甚至將敵意滋長當成下次選舉的資本。台灣面對近在咫尺、遠大於己，如今更成為新霸權的強鄰，如認為只需善意或單憑建軍就可保證安全，兩者殊途同歸，都是不切實際。