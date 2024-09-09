明年國防預算 多為美軍售提前付款

明年度國防預算編列四七六○億元，加計特別預算與基金，更達到六四七○億元，比今年增加四百億元以上。其中「軍事投資」增加二○三億元，但明年預算書中新增重大投資，僅有潛艦量產、新式步槍、攻擊型無人機等少數項目，總計近五十二億元。

官員指出，目前進行中的軍投案進入付款高峰，明年預算雖然增加，多數額度都用於現有計畫；如果美方產製進度超前，我方還須配合提前付款。由於預算僧多粥少，部分國造新裝備雖已完成測評，量產作業還要等一等。

將今年度預算書對明年度開支的預估，與明年度預算書編列數字比較，多項軍投案都出現數字波動。其中明顯增加的例子，包括M1A2戰車，原規畫五十四億元，實際編列八十一億元；M136火山機動布雷系統，原規畫僅三百萬元，實際編列近兩億元；海軍的岸置魚叉飛彈，原規畫二○七億元，實際編列二五○億元；空軍的MQ-9B高空無人偵察機，原規畫六十八億元，實際編列一○四億元。

官員透露，這幾案都是美方交貨進度超前，我方配合提前付款。部分款項已經先從其他軍投項目「調頭寸」，明年度編預算再補回。

實際編列額度低於原本規畫的項目，包括M142海馬士火箭系統，明年原訂編列六十八億元，實際不到四十一億元；康定級巡防艦性能提升，原訂八十三億元，實際編列七十三億元；愛國者飛彈原訂五十九億元，實編卅四億元；F-16A/B性能提升（增購彈藥），原訂五十五億元，實編五億元；F-16遠距精準武器採購，原訂編近四十億元，實編五億元。另外如海鯤潛艦、Mk48魚雷、肩射刺針飛彈、營區智慧警監系統等計畫，原訂明年就結束，如今結案時間都展延，明年編列額度也因此下降。

陸軍因應擴編新訓步兵旅與強化後備旅，明年原訂採購八百挺T75機槍，實際編列數為四百挺，餘額延到後年。特戰部隊更新降落傘，原規畫購買五六五四頂，降為四八四二頂。

國造潛艦 七艘量產艦批次生產 傳改為二、三、二 海軍未證實

至於深受矚目的國造潛艦，原定明年結案的原型艦海鯤號，將延至二○二九年度。消息人士指出，海鯤艦原編列的四九三億元預算已近告罄，未來系統優化丶構型調整的開銷，將由二八四○億元的量產預算支出；七艘量產艦原訂以「三、二、二」批次生產，也因此改為「二、三、二」。不過，對此說法，海軍並未證實。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，明年多項軍事投資案預算編列出現波動，雖然主要源於美方執行軍售的進度變化，非我方所能完全掌握，但異動項目之多、金額變動幅度之大，勢必干擾後續國軍建軍計畫的優先順序與財務調度，衝擊最大的，應該是國產武器裝備的建案以及量產規畫。

他指出，美國軍售案通常採預付性質，因此對台軍售進度超前，通常代表美國國防部專案管理人員與武器製造商的樂觀期待，未必代表進度確實「已經」超前；萬一最後執行進度不如預期，會導致大量預付款積壓在美國銀行體系，形成「預算編列未能達成預期效應」且「國造武器預算又遭排擠」的雙重損失。