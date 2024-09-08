部分美製武器進度超前 我方被迫提前增編預算

立院即將審議114年度中央政府總預算，其中國防預算編列4760億元，加計特別預算與基金，更達到6470億元，比今年增加400億以上。其中「軍事投資」增加高達203億，但明年預算書中新增重大投資，僅有潛艦量產、新式步槍、攻擊型無人機等少數項目，總計近52億元。原因是目前進行中的軍投案進入付款高峰，明年預算雖然增加，多數額度都用於現有計畫；如果美方產製進度超前，我方還須配合提前付款。

將113年度預算書對114年度開支的預估，與114年度預算書實際編列數字相較，多項軍投案都出現數字波動。其中明顯增加的例子，包括M1A2戰車，明年原規劃54億，實際編列81億；M136火山機動布雷系統，原規劃僅300萬，實際編列近2億；岸置魚叉飛彈，原規劃207億，實際編列250億；MQ-9B高空無人偵察機，原規劃68億，實際編列104億。

官員透露，這幾案都是美方交貨進度超前，我方配合提前付款。部分款項已經先從其他軍投項目「調頭寸」，明年度編預算再補回。

實際編列額度低於原本規劃的項目，包括M142海馬士火箭系統，明年原訂編列68億，實際不到41億；康定級巡防艦性能提升，原訂83億，實際編列73億；愛國者飛彈原訂59億，實編34億；F-16A/B性能提升（增購彈藥），原訂55億，實編5億；F-16遠距精準武器採購，原訂編近40億，實編5億。另外如海鯤潛艦、Mk48魚雷、肩射刺針飛彈、營區智慧警監系統等計畫，原訂114年就結束，如今結案時間都展延，明年編列額度也因此下降。

陸軍因應擴編新訓步兵旅與強化後備旅，明年原訂採購800挺T75機槍，實際編列數減半，餘額延到後年。特戰部隊更新降落傘，原規劃購買5654頂，降為4842頂。

對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，114年多項軍事投資案預算編列出現波動，雖然主要源於美方執行軍售的進度變化，非我方所能完全掌握，但異動項目之多、金額變動幅度之大，勢必干擾後續國軍建軍計畫的優先順序與財務調度，衝擊最大的，應該是國產武器裝備的建案與量產規劃。

他指出，美國軍售案通常採預付性質，因此對台軍售進度超前，通常代表美國國防部專案管理人員與武器製造商的樂觀期待，未必代表進度確實「已經」超前。萬一最後執行進度不如預期，會導致大量預付款積壓在美國銀行體系，形成「預算編列未能達成預期效應」且「國造武器預算又遭排擠」的雙重損失。