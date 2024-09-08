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東引士兵突重病敗血性休克 馬祖海巡深夜馳援後送

中央社／ 連江縣8日電
東引防區示意圖。聯合報系資料照
東引防區示意圖。聯合報系資料照

國軍東引地區指揮部昨天深夜有1名士兵發生敗血性休克，由於島上無專科醫生及設備可救治，經評估需急迫就醫，馬祖海巡隊立即派艇馳援，順利將病患送至南竿連江縣立醫院就醫。

海巡署第11巡防區指揮部7日深夜11時許，接獲東引衛生所通報，東引指揮部有1名士兵發生敗血性休克，由於島上無專科醫生及設備，經衛生所醫生評估有就醫急迫性。

由於馬祖島際夜間已無交通船航班，再加上原應由相關單位派直升機前往執行病患後送勤務，但因直升機維修中，因此，巡防區指揮部報請馬祖海巡隊派艇馳援。

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊表示，獲報後派遣巡防艇緊急延長勤務執行醫療後送，花了2個小時航抵東引中柱港接駁病患與醫護人員等，再以最大安全航速航返南竿福澳港碼頭。

海巡隊表示，後來經福澳安檢所人員協助，接駁病患上岸並由連江縣消防局救護車，送往連江縣立醫院就醫。

海巡隊表示，馬祖島際間以客船交通往返為主，如無航班或夜間經專業醫生評估緊急醫療需要，海巡隊肩負救生救難重任，將立即派艇協助後送事宜，今年度已執行緊急醫療後送任務共23次。

海巡署 醫生 馬祖

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