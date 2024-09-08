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國造潛艦量產計畫 改採2+3+2三階段模式進行

中央社／ 台北8日電

為強化水下戰力並建立嚇阻力量，海軍分3階段籌建7艘潛艦後續艦，據了解，原本將採「3+2+2」建造順序更改為「2+3+2」；至於原型艦海鯤海測時程，相關人士指出，以安全為原則，但會依約114年11月交艦。

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦（Narwhal）」（舷號711）於民國112年9月28日舉行命名暨下水典禮，目前正緊鑼密鼓泊港測試（HAT）中。

針對後續艦規劃，行政院長卓榮泰8月核定量產艦計畫，計畫期程自民國114年至127年，預算約2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦。

根據114年度國防預算書顯示，雖然預算僅新台幣20億元，但115年大幅上升至170億元，且116年至124年每年預算均高於200億元，預算高峰在120年，為321億元。

原本潛艦國造的量產艦計畫採「3+2+2」的方式3階段建造，但據了解，已變更為「2+3+2」進行。相關人士說明，將藉分3批籌獲方式，及增加採購數量以降低成本。

至於海鯤的海上測試（SAT）時間表，另一名相關人士強調，目前仍在泊港測試中，對於測試內容及進度不便透露，一切以安全及品質為最高指導原則，但會依約114年11月交艦。

國防預算 海鯤 潛艦國造

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