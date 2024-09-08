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15架次共機上午越中線 侵擾北部、中部及西南空域

中央社／ 北8日電

國防部今天中午表示，自上午8時20分起，陸續偵獲18架次共機出海活動；其中15架次逾越台灣海峽中線，侵擾台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國防部嚴密掌握、適切應處。

國防部中午發布新聞稿表示，自上午8時20分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機，共18架次出海活動；其中15架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

另外，國防部上午9時也發布共機艦動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲7架次共機（其中2架次逾越台灣海峽中線及進入東部空域）、共艦6艘次及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

台灣海峽 國防部 海峽中線

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